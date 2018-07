Brasileiro está a um passo da elite do beisebol norte-americano

Deitado no chão da sala do apartamento que divide com um colega do Omaha Storm Chasers, em Nebraska, o paulistano Paulo Orlando sonhou por muito tempo com a situação que está prestes a desfrutar. No próximo dia 20, ele vai iniciar sua participação no Spring Training, a pré-temporada do Kansas City Royals, uma das equipes da milionária Major League Baseball, também conhecida como As Grandes Ligas.

Se agradar, Orlando pode, aos 26 anos, ser içado ao elenco principal, de 40 jogadores, ou ficar à espera de que algum atleta se lesione, para substituí-lo. Seria feito inédito. Nunca um brasileiro jogou na MLB. O salário mínimo lá é de U$ 414 mil por temporada, que vai de abril a setembro.

Por enquanto, Orlando deita no chão porque seu salário, de US$ 2,2 mil, não lhe permite alugar um apartamento sozinho. O Storm Chasers faz parte da Triple A, a Segunda Divisão do Beisebol Norte-Americano. Ele se esforça para economizar ao máximo e enviar dinheiro para a mulher e a filha de 2 anos, que moram em São Paulo.

A mulher de Orlando, Fabrícia, é bastante paciente. Há cinco anos o marido tenta "fazer a América". Ainda não conseguiu. No primeiro, jogou no equivalente à Sétima Divisão do Beisebol Norte-Americano, depois de passar uma temporada numa equipe da República Dominicana ligada ao Chicago White Sox. Lentamente escalou a pirâmide.

"Eu não sabia que demorava tanto para subir lá", conta ele.

A sogra também é paciente. É para a casa dela, onde mora Fabrícia, que Orlando se muda quando termina a temporada.

O último avanço, o convite para o Spring Training, foi obtido graças ao ótimo desempenho na Liga Invernal Panamenha, da qual foi campeão pelo Roneros de Chiriquí y Veraguas.

Algumas ligas dos países da América Central são acompanhadas com atenção pelos olheiros norte-americanos nos últimos meses do ano e passaram a ser chamadas de "ligas visíveis". Para lá vão jogadores da Minor League, das categorias mais baixas, em busca de destaque.

No Roneros, Orlando arrasou. Foi o MVP (melhor jogador das finais) e terminou o campeonato como líder em oito dos 11 itens estatísticos, como número de home runs (rebatidas sem defesa), porcentagem de rebatidas e número de bases roubadas.

Parte desse sucesso Orlando deve ao atletismo, esporte com o qual flertou. Ele foi corredor do Pinheiros. Disputava provas de velocidade e chegou a ser finalista do Mundial Juvenil de Grossetto, em 2004, nos 400 m. Quando a bola sobe, ele usa a velocidade para chegar às bases. E se aproxima de realizar seu sonho. "Estou perto agora. Preciso continuar acreditando", diz ele.