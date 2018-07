Brasileiro fica a 0s03 da medalha nos 100m no Mundial Juvenil de Atletismo

Em uma chegada apertadíssima, Paulo André de Oliveira marcou 10s29 e terminou em quinto, pouco atrás do italiano Filippo Tortu (10s24) e de Mario Burke, de Barbados (10s26), que ganharam prata e bronze, respectivamente. O ouro foi para o norte-americano Noah Lyles, com o tempo de 10s17. O Brasil ainda teve Derick Silva, que completou a prova em 10s37 e terminou no sétimo lugar.

Paulo André, de apenas 17 anos, tem 20s26 como melhor tempo da carreira. O recorde brasileiro da categoria sub-20 pertence a Vitor Hugo dos Santos, que correu os 100m em 10s22 no ano passado. No Troféu Brasil, no fim de junho, Vitor Hugo alcançou o índice olímpico, com 10s11, e se classificou para ser o único brasileiro nos 100m no Rio-2016.