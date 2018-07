Brasileiro fica em 5º em maratona de 5km no Mundial de Esportes Aquáticos

O nadador brasileiro Fernando Ponte conquistou o quinto lugar na prova de 5 quilômetros de maratona aquática no Mundial de Esportes Aquáticos, neste sábado, em Budapeste. Victor Colonese, também na disputa, terminou no 40º lugar a prova disputada no lago Balaton. Em sua estreia em Mundiais, Ponte finalizou a distância em 54min47s10, garantindo a melhor colocação de um brasileiro na história desta prova em Mundiais.

"O objetivo era ficar entre os dez, mas chegamos perto da medalha. A prova foi bem equilibrada e consegui dosar bem, no início, economizando energia, mas sem deixar os primeiros abrirem muito. Quando virou a metade, comecei a crescer e, faltando 250 metros, escutava a galera gritando. No final o ritmo apertou. Foi muito rápido e emocionante", comemorou Ponte.

A vitória ficou com o francês Marc-Antoine Olivier, com 54min31s40. O italiano Mario Sanzullo chegou em segundo, com o tempo de 54min32s10. E o britânico Timothy Shuttleworth completou o pódio, com 54min42s10.

Fernando Ponte ainda vai disputar as provas de 10 quilômetros e do revezamento na maratona aquática do Mundial de Budapeste, na Hungria. "Agora eu quero descansar e me preparar, porque na terça-feira tenho os 10 km, distância olímpica, pra a qual eu treinei muito. Quero agradecer a todos que me apoiaram", afirmou. Victor Colonese, segundo brasileiro na prova, terminou a distância em 55min46s70.

Neste domingo, o Brasil terá Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut na maratona de 10 quilômetros.