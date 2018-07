Brasileiro fica feliz após conquistar o quarto lugar na 88ª São Silvestre

SÃO PAULO - Melhor brasileiro na 88ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, o brasileiro Giovani dos Santos ficou satisfeito com o quarto lugar conquistado na prova desta segunda-feira, realizada nas ruas de São Paulo. Apesar de não ter conseguido superar os atletas quenianos, ele garantiu ter alcançado a sua meta.

"Atingi o meu objetivo, não deu para vencer, mas estou feliz. Quero agradecer todos os brasileiros que torceram mim", afirmou Giovani dos Santos, em entrevista à TV Globo, que igualou o seu melhor resultado na São Silvestre, já que em 2010 terminou a prova na quarta colocação. "Quem sabe não venço no ano que vem?", completou.

Neste ano, Giovani dos Santos venceu a Volta da Pampulha, em Belo Horizonte. "Quase consegui ganhar uma posição no final. Agora é trabalhar para subir a Brigadeiro (avenida Brigadeiro Luiz Antônio) e vencer a São Silvestre no futuro", concluiu, em entrevista à TV Gazeta.

Giovani completou a prova desta segunda-feira em 44min50. Assim, ele foi menos de um minuto mais lento do que os três primeiros colocados, todos atletas do Quênia. Edwin Kipsang venceu a versão masculina da São Silvestre com a marca de 44min04, seguido por Joseph Aperumoi e Mark Korir.

PROVA FEMININA

Melhor atleta brasileira da prova feminina, Tatiele Carvalho concluiu a São Silvestre na sexta colocação e também terminou a São Silvestre com a sensação de dever cumprido, mesmo tendo ficado fora do pódio. "É muita emoção ser a primeira brasileira a chegar. Estou muito feliz", disse, em entrevista à TV Gazeta.

Tatiele revelou que preciso superar o cansaço no final da São Silvestre para vencer. "Você esquece de tudo e só quer cruzar a linha de chegada e ir para a galera. O importante é ir bem e conseguir um tempo bacana. Agradeço a todos que acreditaram em mim, aos meus patrocinadores e fãs", comentou.