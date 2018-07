Brasileiro leva susto em onda gigante no Taiti: 'perdi a consciência'

O brasileiro Deivid Júnior pode dizer que renasceu para o surfe. O bodyboarder de 34 anos se acidentou em uma onda de cerca de 12 metros em Teahupoo, no Taiti, e por muito pouco não perdeu a vida, sendo encontrado desacordado por amigos que também surfavam no local.

"O tow in não foi e sobrou para mim, fiz o drop despencando e não imaginava que a onda fosse virar tanto de oeste. Resultado: fiquei no tubo e tomei uma big que vinha atrás na cabeça. Graças a Deus, encontrei Bernardo Nassar no canal. Ele veio logo me ajudar. Tomei muita água de sal e acho que perdi a consciência", disse o surfista, por meio de seu Facebook, explicando a situação que passou.

Na sequência, Deivid foi levado a um hospital pelos colegas André Majevski, Leonardo Dias Samora e Bernardo Nassar e passou a madrugada de sábado para domingo sob cuidados médicos. "Fizeram nebulização com adrenalina para o meu organismo reagir. Segundo a médica, dos quatro estágios para o afogamento, eu fui até o terceiro. Cuspi muito sangue até no outro dia. Graças a Deus, hoje acordei muito melhor e já estou me alimentando."

Apesar do grande susto, o atleta, que tem experiência de 23 anos no bodyboarding, garante que não se arrepende e quer voltar a surfar em Teahupoo. Nas próximas semanas, Deivid, que não ficará com nenhuma sequela do acidente, vai novamente "para a água", agora na Ilha de Páscoa, no Chile.