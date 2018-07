Brasileiro Luiz Razia vence prova de abertura da GP2

Razia está na sua quarta temporada na GP2 e conquistou a sua segunda vitória - a outra havia sido na segunda corrida da etapa da Itália em 2009. E a vitória do piloto baiano veio logo na sua estreia pela equipe Arden.

O triunfo de Razia começou a ser definido na largada, quando o brasileiro, que registrou o melhor tempo do treino de classificação, assumiu a liderança ao aproveitar o começo ruim do italiano Davide Valsecchi, que faturou a pole position na sexta-feira.

Na ponta, Razia foi soberano no restante da corrida e venceu com uma vantagem de 7s8 para Valsecchi, que se recuperou do erro na largada e terminou a prova na segunda colocação. O inglês Max Chilton terminou a primeira corrida na Malásia na terceira posição.

Campeão da Fórmula 3 inglesa em 2011, o brasileiro Felipe Nasr estreou na GP2 neste sábado, correndo pela equipe Dams, e também teve bom desempenho. Ele largou da nona colocação e terminou em sexto lugar, a 33s3 de Razia.

A segunda corrida da etapa da Malásia da GP2 será disputada neste domingo, às 2h15 (de Brasília). Nasr vai largar do terceiro lugar, enquanto Razia sairá do oitavo lugar, de acordo com a regra que determina a inversão dos oito primeiros colocados no grid da segunda prova.