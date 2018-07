Brasileiro se candidata à vice do Comitê Paralímpico

Nascido no Rio de Janeiro, Parsons comanda o Comitê Paralímpico Brasileiro desde 2009. Em março deste ano, foi reeleito por aclamação para seu segundo e último mandato. Antes, foi secretário-geral do Comitê entre 2001 e 2008 e presidente do Paralímpico das Américas, entre 2005 a 2009.

No âmbito mundial, Parsons integra o Conselho do IPC e faz parte da Comissão de Avaliação do Comitê Olímpico Internacional (COI) que analisa as cidades candidatas a sediar os Jogos Olímpicos de 2020. Agora, o brasileiro tenta fazer parte da administração do IPC no ciclo 2013/2017.

No Comitê Paralímpico Brasileiro, Parsons esteve à frente da evolução dos atletas brasileiros nas últimas competições internacionais. Nos Jogos Paralímpicos de Londres, o Brasil ficou em sétimo lugar geral, com 43 medalhas, sendo 21 de ouro.