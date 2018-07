Brasileiro Shogun é derrotado por Chael Sonnen em Boston

BOSTON - O brasileiro Maurício Shogun foi finalizado pelo americano Chael Sonnen no UFC em Boston, nos EUA. Shogun foi dominado desde o início do primeiro round e a 10 segundos do fim não conseguiu se livrar de uma guilhotina bem aplicada pelo rival.

Shogun chorou muito após a luta. “Fiquei triste comigo, ninguém quer perder. Sonnen foi feliz e eu fui infeliz. Eu dei o máximo, e sou quem menos quer perder, porque eu que subo lá e tomo porrada na cara. Mas hoje não deu”, afirmou o brasileiro.

Sonnen, por sua vez, voltou ao estilo falastrão e ainda provocou outros três lutadores brasileiros. “Eu disse que ia bater no Shogun e bati. Agora quero o Wanderlei Silva. E eu arrebentaria Wanderlei no caminho para arrebentar Vitor Belfort no octógono, e depois arrebentaria o outro cara, cujo nome eu esqueci (Lyoto Machida), no estacionamento, a caminho da minha festa pós-luta.”