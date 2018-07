Brasileiro surpreende e conquista ouro na Copa do Mundo de Tiro Esportivo

O incrível feito aconteceu na prova na pistola de ar de 10m e comprovou o grande momento vivido por Wu neste ciclo olímpico. O brasileiro já vinha de uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no ano passado, além de duas vitórias no torneio internacional disputado na cidade de Haia, na Holanda, que serviu como aquecimento para as etapas da Copa do Mundo.

Felipe Wu vive ascensão no esporte desde que despontou nos Jogos Olímpicos da Juventude, em 2010, em Cingapura. Na ocasião, faturou a medalha de prata. De lá para cá, o brasileiro só cresceu, alcançou resultados expressivos e evoluiu com a chegada do técnico colombiano Bernardo Tobar.

Em Bangcoc, Felipe Wu já começou a se destacar na fase de classificação. Cada um dos 47 competidores tinha direito a 60 disparos para tentar terminar entre os oito primeiros que avançariam. O brasileiro anotou 582 pontos e foi o terceiro. Outro atleta do País na disputa, Julio Almeida terminou com 567, foi o 34.º e acabou eliminado.

Na final, Felipe Wu se manteve entre os primeiros colocados e evitou as eliminações graduais. Quando restavam três competidores, o brasileiro ganhou a segunda colocação e se garantiu na disputa direta com o norte-americano Will Brow, que liderava. Só que nos últimos dois tiros, Felipe conseguiu boa pontuação, 10,5 e 10,2, contra 10,2 e 9,7 de Brow. Assim, terminou com 201,9 pontos, cinco décimos a mais que o adversário, e ficou com o ouro.