Competidor brasileiro morre durante ultramaratona em região montanhosa da França

Um corredor brasileiro morreu nesta segunda-feira enquanto participava do Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), conjunto de provas de ultramaratona de montanha na França. O acidente, sobre o qual ainda não foram fornecidos maiores detalhes pela organização do evento, ocorreu no período da noite do Brasil, mas já madrugada de terça-feira em solo francês.

A identidade do atleta também não foi revelada. Segundo a nota oficial divulgada pela UTMB, o anonimato foi mantido “por respeito à família”. O texto também informa que houve atendimento rápido no local do acidente, uma região montanhosa. Um helicóptero desceu ao local de encontrou o atleta já morto.

Leia Também CBAt pede esclarecimentos à Prefeitura de Guarulhos sobre uso da pista de atletismo para exposição

Os outros participantes foram informados da morte e a competição continuou normalmente. A prova em questão se chama La Petite Trotte à Léon (PTL) e consiste em percorrer um trajeto de 300 km e 25 mil metros de elevação em equipes de dois ou três corredores. No momento da morte, o corredor brasileiro estava acompanhado de sua equipe.

Os competidores, rastreados por um sinalizador GPS, largaram às 8 horas em um ponto da comuna francesa de Chamonix-Mont-Blanc e têm até domingo para alcançar a linha de chegada. Há outras provas dentro do evento, a principal delas uma trilha de 171 km que começa a ser disputada na sexta-feira.