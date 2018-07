Brasileiro vence Maratona de Pádova e vai ao Mundial

Oitavo colocado nos Jogos Olímpicos de Londres, Paulo Roberto conseguiu a vitória deste domingo com certa facilidade, já que terminou a prova com um minuto e 35 segundos de vantagem para o segundo colocado, o queniano Paul Kibet Kosgei. Em março, ele já havia tentado o índice para o Mundial, mas desistiu da Maratona de Lake Biwa, no Japão, por causa do frio.

O atleta é o segundo brasileiro classificado para a disputa da maratona no Mundial de Moscou. Antes dele, Solonei Rocha da Silva, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011, já havia conseguido ficar abaixo dos 2h13min44s exigidos pela CBAt em prova disputada em Seul, na Coreia do Sul. Ele também participou da prova deste domingo, mas desistiu no quilômetro 23.