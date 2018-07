Brasileiro Willian José marca, mas Real Sociedad empata com Girona

A Real Sociedad viajou até a Catalunha para enfrentar o Girona, nesta sexta-feira, com o objetivo de voltar para casa dentro da zona dos clubes com vaga em competições europeias da próxima temporada. O atacante brasileiro Willian José (ex-São Paulo, Santos e Grêmio) marcou mais uma vez, mas o time do País Basco não passou de um empate por 1 a 1, pela abertura da 12.ª rodada do Campeonato Espanhol, e não conseguiu subir na tabela de classificação.

+ Zidane vê Ronaldo e Benzema em baixa, mas confia em reação no clássico

Agora com 18 pontos, a Real Sociedad segue na sétima colocação. Está atrás de Sevilla, sexto com 19, e Villarreal, quinto com 20, que neste momento estariam classificados à próxima edição da Liga Europa. E, ao final da rodada, pode cair duas posições dependendo dos resultados de Betis e Leganés. O Girona, em sua primeira temporada na elite, faz boa campanha e é o 10.º colocado com 16 pontos.

Logo aos sete minutos de jogo, Willian José abriu o placar para a Real Sociedad. Este foi o seu quinto gol no Campeonato Espanhol, ainda distante do artilheiro Lionel Messi, do Barcelona, que tem 12. Mas a temporada do atacante brasileiro é boa, já que fez muitos gols na Liga Europa - inclusive quatro de uma vez na goleada sobre o Vardar Skopje, da Eslovênia.

Com a vantagem no placar, a Real Sociedad tentou controlar o jogo com mais posse de bola, mas sofreu com a pressão dos donos da casa no segundo tempo. Conseguiu só até os 19 minutos, quando o atacante uruguaio Cristian Stuani fez o gol de empate para o Girona.