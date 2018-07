Brasileiros alcançam feito raro no Líbano

No Vale do Bekaa, apenas duas cores predominam em janelas de casas, postes ou mesmo em vitrines de lojas: o verde e amarelo da bandeira do Hezbollah e o verde e amarelo da bandeira do Brasil, seleção favorita dos xiitas moradores do local.

Na região do Líbano onde muitos se dizem simpatizantes do Hezbollah, a aproximação da Copa faz com que as bandeiras do grupo considerado terrorista pelos EUA divida espaço com o símbolo brasileiro. É o único período, dizem habitantes, que a bandeira do Hezbollah tem rival.

Em regiões como a de Baalbeck, de maioria xiita, o grupo conta com uma ampla rede de apoio social, como escolas e hospitais. Em cada um desses locais e nas principais ruas, bandeiras do grupo estão presentes. "Não há nenhuma relação política entre o Hezbollah e a seleção brasileira", explica o comerciante Sami Abboud. "Mas a realidade é que o Brasil é o preferido da população local."

Na porta das ruínas de Baalbeck, um vendedor de lembranças fez questão de ir até o repórter ao saber que era do Brasil. Mohamed conta, em um português arranhado, que já morou em São José do Rio Preto, no interior paulista, e que a existência de muitas famílias libanesas no Brasil ajuda a criar empatia com a seleção. Ao terminar a conversa, insistiu em vender uma camisa do Hezbollah.

Rana, uma garota de apenas 16 anos, anda pelas ruas com seu véu cobrindo a cabeça e com uma pulseira da seleção. "Torcemos pelo Brasil, porque é a seleção que ganha sempre", explica. "Só não sei por que Ronaldinho Gaúcho não foi chamado", afirma, mostrando que acompanha de perto o noticiário. Um mecânico pintou a porta de sua oficina de verde e amarelo. "Se o Brasil não ganhar a Copa, pelo menos as cores seguem a tendência política local."

O futebol é o esporte número 1 do Líbano. Mas o país nem sonha em se classificar para um Mundial. Fanática pelo futebol e altamente politizada, a população opta por apoiar uma das seleções classificadas e coloca as respectivas bandeiras em seus carros e casas.

Em Beirute, a bandeira do Brasil também é predominante, tantos nos bairros cristãos como nos muçulmanos, embora divida espaço com Alemanha, Espanha, Itália e Argentina. No bairro de Ashrafie, um vendedor de bandeiras deixaria qualquer colega brasileiro com ciúme. "Vendo entre 40 e 50 por dia." A maior custa o equivalente a US$ 10,00 (cerca de R$ 18,50). "Todas são produzidas na China e nos chegam a cada semana." Segundo ele, a bandeira do Brasil e da Alemanha são as mais vendidas.

No Líbano, a divisão política e religiosa do país contaminou o futebol, e torcedores estão impedidos de ir ao estádio temendo que a rivalidade entre clubes acabe sendo o gatilho para um novo conflito. A Associação de Futebol do Líbano passou a ser alvo de políticos e grupos religiosos. Muçulmanos e cristãos começaram a competir pelo controle do esporte. "Mas a seleção brasileira é a única com que todos se identificam", admitiu Ziad, taxista em Beirute. "O povo libanês gosta da vida e de festa e o Brasil representa a alegria em campo."