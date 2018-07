Brasileiros arrasam rivais e levam torcida ao delírio

A segunda edição do UFC Rio, a exemplo da primeira, foi marcada pela vibração do público e pela supremacia dos lutadores brasileiros. José Aldo, que defendia pela terceira vez o cinturão de campeão dos pesos pena, foi soberano. Nocauteou e, quebrando regras, comemorou nos braços da torcida. Vitor Belfort, aos 34 anos, lembrou ao público por que é conhecido nos Estados Unidos como Fenômeno. Finalizou o oponente e se emocionou ao lembrar da irmã, desaparecida desde 2004.

A plateia no HSBC Arena, mais uma vez, esteve repleta de celebridades, como o atacante Neymar, do Santos, que deu carona para Anderson Silva, estrela do primeiro UFC Rio.

As duas principais lutas, deixadas propositalmente para o fim, já após as 2h da madrugada de ontem, corresponderam à expectativa de organizadores e torcida. Belfort foi o primeiro. Luzes apagadas, o telão anuncia: Belfort x (Anthony) Johnson. Duelo marcado pela polêmica após, na sexta-feira, o americano ficar 5 quilos acima do peso permitido. O brasileiro concordou em lutar e, em troca, recebeu 20% do pagamento do oponente.

A entrada do brasileiro empolgou a torcida. Até Dana White, presidente do UFC, comentou, no twitter: "Vitor parece estar pegando fogo!". No octógono, luta dura. Aos 4m49s do primeiro round, após aplicar um mata-leão no adversário, Belfort fez Johnson desistir da luta. "O campeão voltou", gritou a torcida.

Belfort recebeu o beijo da mulher, Joana Prado, ainda no ringue e, à saída, beijou a cabeça de White. Na coletiva, chorou ao lembrar da irmã Priscila. "É uma morte diária para quem vive isso (o desaparecimento de um familiar)" , disse. E profetizou: "O Brasil vai ser o país do UFC daqui a dois anos". A derrota e o problema na pesagem custaram o emprego ao norte-americano.

Terminada a luta de Belfort, chegara o momento do evento principal. O amazonense Aldo queria a 21.ª vitória em 22 lutas. O desafiante, Chad Mendes, dos EUA, jamais havia perdido: 11 vitórias. Após duelo equilibrado, a um segundo do fim do primeiro round, o brasileiro fez sacudir a arena. Livrou-se do oponente, girou e aplicou uma de suas joelhadas certeiras. Nocaute.

Aldo saiu correndo do octógono, livrou-se dos seguranças e se jogou na plateia. Na coletiva, recebeu um puxão de orelha - além de muitos elogios - de White. "Me assustou, mais foi legal de ver", disse o presidente do UFC. "Sei que correr para a galera foi errado, mas não consegui segurar", desculpou-se Aldo, que comparou a arena cheia ao Maracanã. O prêmio de melhor nocaute e melhor luta da noite - US$ 65 mil cada - foi para o brasileiro Edson Barboza, que deixou inconsciente o inglês Terry Etim, no terceiro round, com um chute rodado.