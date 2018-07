Brasileiros avançam a só uma final em etapa da Copa do Mundo de Ginástica

Carolyne, que compôs a equipe brasileira que se classificou para a Olimpíada a partir do evento-teste, há duas semanas, recebeu 12,800 em sua apresentação nas assimétricas em Osijek, avançando para a final em oitavo. Como comparação, ela somou 13,433 no evento-teste nesse aparelho, ficando apenas no 36.º lugar.

A etapa croata da Copa do Mundo é a chance para ginastas brasileiros que não são favoritos a estarem nos Jogos Olímpicos do Rio tentarem buscar espaço. No feminino, também está lá Milena Theodoro, que foi reserva no evento-teste e recebeu 12,050 nas paralelas. Elas não competiram no salto.

No masculino, a equipe brasileira na Croácia tem Pétrix Barbosa e Péricles Silva. Nenhum dos dois se destacou. No cavalo com alças, eles receberam respectivamente 13,900 e 13,100. Nas argolas, pontuaram com 12,100 e 13,500. No solo, eles não competiram. Na sexta eles se apresentam na barra fixa e nas paralelas. Elas competem no solo e na trave.