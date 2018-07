Brasileiros avançam em etapa polonesa no vôlei de praia As duplas formadas por Benjamin/Bruno Schmidt e Thiago/Pedro Cunha avançaram nesta quinta-feira às oitavas de final da etapa da Polônia do Circuito Mundial de vôlei de praia, disputada na cidade de Myslowice. Alison/Emanuel e Pedro Solberg/Harley se enfrentarão na repescagem nesta sexta, em busca da vaga nas oitavas.