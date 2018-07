Brasileiros avançam na etapa checa do vôlei de praia As três duplas brasileiras conseguiram 100% de aproveitamento no primeiro dia de disputa da terceira etapa masculina do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, nesta quinta-feira, em Praga, na República Checa. Márcio/Ricardo, Alison/Emanuel e Pedro Cunha/Pedro Solberg venceram os dois jogos que fizeram e avançaram na competição.