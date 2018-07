Brasileiros avançam na etapa decisiva do vôlei de praia Ainda vivos na busca pelo título da temporada, os brasileiros Pedro Solberg e Bruno Schmidt avançaram nesta sexta-feira para as oitavas de final da última etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que acontece em Durban, na África do Sul. Todas as outras quatro duplas do Brasil inscritas na competição, incluindo as chaves feminina e masculina, também se classificaram.