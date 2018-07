Brasileiros avançam no Mundial de Futebol Estilo Livre

O paraense Ricardo de Araújo, de 16 anos, e o paulista Lucas Menezes, 20, estão garantidos na classificatória mundial do Mundial de Futebol Estilo Livre, que acontece no próximo sábado, no Pelourinho, em Salvador. Ricardinho, que participa da competição pela primeira vez, venceu três batalhas nesta quinta-feira para garantir o primeiro lugar na classificatória nacional. Já Lukinhas obteve apenas um triunfo e empatou na briga pelo segundo lugar contra os adversários João Othavyo e Diego Oliveira, mas garantiu a vaga no critério de desempate, tendo um voto a mais que João Othavyo.

Lukinhas e Ricardinho começaram a praticar futebol estilo livre em 2009, após serem apresentados ao esporte por amigos. Após dois anos de treinos, ambos começaram a participar de torneios profissionais em 2011. Em entrevista ao Estado, os atletas, que se conheceram em 2012, após manterem contato por um tempo em um grupo do Facebook que reúne outros atletas de futebol estilo livre, revelaram que se inspiram em estilos de dança como hip hop e break para realizar alguns movimentos.

Quatro anos mais velho, Lucas Menezes foi o que mais se aproximou de um estádio de futebol ao fazer exibições durante seis meses nas aberturas dos jogos do Shandong Luneng, clube chinês do atacante Aloisio e do técnico Cuca. Lukinhas também morou quatro meses em Estocolmo, na Suécia, onde fazia o mesmo tipo de trabalho para uma companhia de entretenimento.

CARREIRA NO FUTEBOL PROFISSIONAL

Apesar da grande habilidade com a bola nos pés, Lukinhas e Ricardinho nunca tentaram iniciar uma carreira no futebol profissional. No entanto, Lucas Menezes admite que a prática do estilo livre ajudou a melhorar seu rendimento nas partidas com os amigos.

"O treinamento ajuda a aprimorar o domínio de bola e dribles", afirmou.

No entanto, ambos preferem evitar usar as acrobacias para evitarem confusões.

"Até é possível utilizar alguns dos movimentos do free style em campo, mas nós não arriscamos pois algumas pessoas entendem como provocação e partem para jogadas mais ríspidas", declarou Ricardo de Araújo.

A final do Mundial de Futebol Estilo Livre acontece no domingo, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Ricardinho aponta o colombiano Sebastian "Boyka" Ortiz como um dos principais favoritos da competição, enquanto Lukinhas destaca o italiano Gunther Celli.