Brasileiros brilham na vitória dos árabes

Havia pouca expectativa para o jogo de abertura do Mundial de Clubes, em Abu Dabi - o Estádio Mohammad bin Zayed teve só a metade de sua capacidade ocupada: 23.895 torcedores. Mas o Al-Wahda, time da casa, não decepcionou. Empurrado pela boa atuação dos brasileiros Magrão, Hugo e Fernando Baiano, bateu o azarão Hekari United, de Papua Nova Guiné, por 3 a 0.

A equipe árabe já conseguiu um feito histórico: avançou para as quartas de final da competição, quando vai pegar o Seongnam, da Coreia do Sul, sábado, por um lugar sob os holofotes no grande jogo com a Internazionale de Milão. É a última vez que o torneio é disputado nos Emirados Árabes, já que volta para o Japão a partir do próximo ano, e o Al-Wahda quer aproveitar a oportunidade para surpreender.

Ontem, na base de jogadas dos brasileiros Hugo e Fernando Baiano o Al-Wahda se sobrepôs aos visitantes vindos da Oceania. O primeiro gol foi de Hugo, aos 40 minutos do primeiro tempo, num belo chute de fora da área. O Hekari sentiu o baque. Tanto que abriu sua defesa para uma infiltração de Fernando Baiano, que fez o segundo 4 minutos mais tarde. Para sacramentar o placar, Jumaa marcou o terceiro no segundo tempo.

Internacional. A delegação do time gaúcho iniciou a viagem para Abu Dabi ontem, em clima de festa. O técnico Celso Roth, os jogadores e os torcedores demonstraram otimismo com a perspectiva de ganharem o segundo título mundial do clube - o primeiro foi em 2006, no Japão. Contam, para isso, com a preparação que fizeram nas últimas semanas e também com a má fase do adversário mais forte, a Internazionale de Milão.

O ritual da despedida começou na noite de terça-feira, quando a projeção do filme Absoluto, Internacional, Bicampeão da América reuniu 27 mil pessoas no Beira-Rio, recorde de público para a exibição de um longa. E prosseguiu na manhã de ontem, quando cerca de 500 torcedores se aglomeraram diante da cerca do Aeroporto Salgado Filho para passar força aos ídolos. A equipe chega em Abu Dabi no fim da manhã de hoje e treina já no final da tarde. A estreia será na terça-feira, contra o vencedor de Pachuca, do México, e Mazembe, do Congo, que se enfrentam amanhã. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS E ELDER OGLIARI, DE PORTO ALEGRE