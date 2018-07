Brasileiros celebram objetivo alcançado na maratona

"O objetivo era ficar entre os dez primeiros e conseguimos, mostrando união", lembrou Solonei, que chegou a liderar a prova no início e acredita que pode conseguir um resultado ainda melhor na Olimpíada de 2016, no Rio. "Saí na frente, mas estava no meu ritmo, sem loucura, de uma maneira confortável. Acho que estamos no caminho certo para a Olimpíada do Rio."

Paulo Roberto explicou que se sentiu bem durante a prova e passou a não se preocupar com a posição final, mas apenas em fazer um bom tempo. "A partir do quilômetro 35, quando ainda estávamos no pelotão da frente, decidimos correr em nosso ritmo, sem importar em saber quem ganharia o ouro. O importante era completar bem a prova", disse.

Ele também destacou a sua união com Solonei. "Temos o mesmo ritmo e um procurou ajudar o outro. Tenho mais facilidades em subidas e ele em decidas. Somos amigos, da mesma região do interior de São Paulo", comentou Paulo Roberto.