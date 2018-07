Brasileiros começam bem na etapa final do vôlei de praia

ÁFRICA DO SUL, Durban - Os brasileiros Pedro Solberg e Bruno Schmidt começaram bem na disputa da última etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, nesta quinta-feira, em Durban, na África do Sul. A dupla ainda está na luta pelo título da temporada e somou duas vitórias nos dois jogos que fez no primeiro dia da competição sul-africana. Pedro Solberg e Bruno Schmidt entraram na última etapa como segundo colocados do ranking, 250 pontos atrás dos letões Smedins e Samoilovs. Para ficar com o título do Circuito Mundial, os brasileiros precisam ser campeões em Durban e ainda torcer para a dupla da Letônia chegar, no máximo, às oitavas de final.

Nesta quinta-feira, os brasileiros venceram nas duas primeiras rodadas do Grupo B, contra os sul-africanos Stemmet e Naidoo (21/17 e 21/8) e os turcos Sekerci e Giginoglu (21/15 e 21/16). Com vaga praticamente garantida nas oitavas de final, eles enfrentam nesta sexta os gregos Kotsilianos e Zoupanis. O problema para Pedro Solberg e Bruno Schmidt é que Smedins e Samoilovs também venceram os dois jogos no primeiro dia em Durban. Eles ganharam de outra dupla da Letônia, Plavins e Solovejs, e dos suíços Kovatsch e Kissling. Assim, devem confirmar a classificação para as oitavas de final nesta sexta-feira.

Outras duas duplas do Brasil estão na etapa de Durban. Alison e Vitor Felipe também ganharam os dois jogos desta quinta-feira, diante dos norte-americanos Olson e Bourne e dos russos Pastukhov e Goncharov. E Thiago e Oscar venceram os chineses Chen e Li, mas perderam para os venezuelanos Jackson e León.

MULHERES

Na chave feminina em Durban, que está esvaziada porque o título do Circuito Mundial já está definido - as brasileiras Taiana e Talita são as campeãs -, o Brasil tem duas duplas na disputa. Elize Maia/Fernanda Berti e Duda/Thaís tiveram 100% de aproveitamento nesta quinta-feira, com duas vitórias cada.