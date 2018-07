Brasileiros conhecem adversários da abertura do Mundial de Surfe

A Liga Mundial de Surfe (WSL, da sigla em inglês) divulgou as baterias do Quiksilver Pro Gold Coast, na Austrália, primeira etapa do Circuito Mundial que será realizada de 10 a 21 de março. No ano passado, Filipe Toledo venceu a etapa e começou o ano de pé direito.

São 36 competidores, entre eles dez brasileiros, incluindo o atual campeão mundial, Adriano de Souza, o Mineirinho. Ele está na sexta bateria, contra o também brasileiro Caio Ibelli e um convidado do evento, que ainda não está definido. Vale lembrar que na primeira fase, o líder da bateria avança e os dois perdedores vão para uma repescagem, que é eliminatória.

Já Gabriel Medina, campeão mundial em 2014, inicia a busca pelo bicampeonato diante de Michel Bourez, do Taiti, e Ryan Callinan, da Austrália. Eles estão na quarta bateria. Antes deles vai entrar na água Filipe Toledo, na terceira bateria, contra o havaiano Keanu Asing e o australiano Davey Cathels.

Confira as baterias

1ª Julian Wilson (AUS), Matt Wilkinson (AUS), Alex Ribeiro (BRA)

2ª Owen Wright (AUS), Adrian Buchan (AUS), Conner Coffin (EUA)

3ª Filipe Toledo (BRA), Keanu Asing (HAV), Davey Cathels (AUS)

4ª Gabriel Medina (BRA), Michel Bourez (TAT), Ryan Callinan (AUS)

5ª Mick Fanning (AUS), Jadson Andre (BRA), convidado

6ª Adriano de Souza (BRA), Caio Ibelli (BRA), convidado

7ª Italo Ferreira (BRA), Kai Otton (AUS), Kanoa Igarashi (EUA)

8ª Jeremy Flores (FRA), Taj Burrow (AUS), Alejo Muniz (BRA)

9ª Kelly Slater (EUA), Wiggolly Dantas (BRA), Miguel Pupo (BRA)

10ª Nat Young (EUA), John John Florence (HAV), Jack Freestone (AUS)

11ª Josh Kerr (AUS), Joel Parkinson (AUS), Kolohe Andino (EUA)

12ª Bede Durbidge (AUS), Jordy Smith (AFS), Matt Banting (AUS)