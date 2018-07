Brasileiros conhecem adversários no Mundial de Judô

No primeiro dia do Mundial, três brasileiros já entram em ação em Chelyabinsk. Na categoria até 60kg, Felipe Kitadai estreia contra o usbeque Diyorbek Urozboev, enquanto Eric Takabatake enfrenta o suíço Ludovic Chammartin. Também nesta segunda-feira, Sarah Menezes abre sua participação no peso ligeiro (até 48kg) diante da francesa Amandine Buchard.

Na terça-feira, Charles Chibana encara o armênio Davit Ghazaryan e Érika Miranda espera a vencedora da luta entre Gulbadam Babamuratova, do Turcomenistão, e Nesria Jlassi, da Tunísia. No dia seguinte, o Brasil volta a ter três judocas em ação: Alex Pombo, contra o belga Dirk Van Tichelt ou o búlgaro Martin Ivanov, Rafaela Silva, diante da eslovena Vlora Bedeti ou a canadense Stefanie Tremblay, e Ketleyn Quadros, com a romena Carina Caprioru ou a taiwanesa Chen-Ling Lien.

Já na quinta-feira, os brasileiros Victor Penalber, em estreia com Rafael Davtyan, da Armênia, e Mariana Silva, que começa diante Laura Salles Lopez, de Andorra, também vão em busca de medalha no Mundial. No dia seguinte, será a vez de Tiago Camilo, que luta com o húngaro Gabor Ver ou o sérvio Dmitri Gerasimenko, de Bárbara Timo, cuja estreia será com a sul-coreana Hye-Jin Jeong, e Mayra Aguiar, que pega a italiana Assunta Galeone.

No sábado, último dia da competição individual, cinco judocas brasileiros vão lutar em Chelyabinsk. Luciano Correa enfrenta Daniel Dichev (Bulgária), David Moura estreia contra Stanislav Bodarenko (Ucrânia), Rafael Silva pega Andre Breitbarth (Alemanha) ou Mukhamadmurod Abdurakhmonov (Tajiquistão), Rochele Nunes encara Gulsah Kocaturk (Turquia) e Maria Suelen Altheman espera Zarina Abdrassulova (Casaquistão) ou Larisa Ceric (Bósnia).