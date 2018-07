Brasileiros conhecem nesta sexta-feira seus rivais na Copa Libertadores

SÃO PAULO - Os times brasileiros conhecerão nesta sexta-feira seus adversários na próxima edição da Copa Libertadores. O atual campeão Corinthians e o campeão brasileiro Fluminense foram colocados como cabeças de chave, mas isso não significa que não podem cair em um grupo complicado logo na primeira fase. É possível, por exemplo, ter uma chave com o Corinthians e grandes campeões do torneio, como Peñarol, do Uruguai, Boca Juniors, da Argentina (com quem decidiu este ano), e São Paulo. A Conmebol começará a definir os grupos e os confrontos da pré-Libertadores, em Luque, no Paraguai, ao meio-dia, com transmissão da Fox Sports.

Apesar da chance de entrar no grupo da morte, o Corinthians não se abala com o sorteio. Segundo Mauro Silva, observador do Alvinegro, "o clube está preparado" para encarar qualquer adversário. "Se não pegarmos os fortes agora, teremos de encará-los depois, não dá para escolher. Se cair um 'leão' beleza, mas se vier um 'gatilho', melhor", afirma. "E se o sorteio vai ser ingrato, será para os outros times, que terão de encarar o campeão."

O diretor de futebol Roberto de Andrade e o gerente de futebol Duílio Monteiro Alves acompanham o evento em Luque.

A Conmebol fará o sorteio em quatro potes, sendo que no primeiro estão os cabeças de chave, no segundo estão equipes de Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, no pote 3 estão Palmeiras e Atlético-MG, que não podem cair no mesmo grupo de Corinthians ou Fluminense, dois times argentinos, que não podem cair junto com Vélez Sarsfield ou Arsenal, além de representantes de Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Já no pote 4 estão os times mexicanos, além dos seis clubes que vão se classificar na Pré-Libertadores - São Paulo e Grêmio, caso avancem, entram neste pote e podem cair no grupo dos outros brasileiros.

O Palmeiras foi para o Paraguai, onde será realizado o sorteio, com o vice-presidente Roberto Frizzo e o gerente de futebol César Sampaio. Frizzo disse não ter preferência por adversários. "Estamos trabalhando para conseguir um time forte e fazer um trabalho digno na Libertadores, sem se preocupar com quem vamos enfrentar. Pode ser um time tradicional ou desconhecido, o profissionalismo e a vontade de vencer vão sempre prevalecer", destacou o dirigente.

PRÉ-LIBERTADORES

São Paulo e Grêmio vão tentar entrar na fase de grupos e também conhecerão hoje os adversários no mata-mata. Pela divisão dos potes, os times não poderão se enfrentar e também evitaram confronto contra Tigre, da Argentina, Tolima (Colômbia), que eliminou o Corinthians nesta mesma fase em 2011, Deportes Iquique (Chile) e Olímpia (Paraguai).

Para Adalberto Batista, diretor de futebol do São Paulo, as melhores perspectivas do time seriam encarar um rival que não exija uma viagem tão longa. "A logística de viagem para alguns é mais complicada. Esperamos ter sorte, porque essa Pré-Libertadores ocorre num momento do ano de extrema dificuldade", explica o dirigente, lembrando que o time estaria em campo apenas 20 dias após ter voltado das férias, em 3 de janeiro.

Se cair contra o Defensor, do Uruguai, ou o Universidad César Vallejo, do Peru, as viagens seriam menos desgastantes. Já contra os representantes de Bolívia, Venezuela e México, seria um pouco mais complicado. Fora a possibilidade de encarar a LDU, do Equador, que possui uma boa equipe. "É um adversário tecnicamente muito difícil", aponta Adalberto Batista.