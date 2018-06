Brasileiros conquistam medalhas em competições de atletismo na Europa

Em viagem à Europa para disputar competições de atletismo, representantes brasileiros tiveram bons resultados neste fim de semana. No sábado, no Meeting Internacional de Berna, na Suíça, Rodrigo Pereira do Nascimento, da equipe Orcampi Unimed, venceu a prova de 100 metros, com o tempo de 10s41, enquanto Derick Souza, do Pinheiros, ficou na quarta posição, com 10s48.

O suíço Alex Wilson foi o vencedor dos 200 metros, com o tempo de 20s26. Rodrigo também participou dessa prova, na qual ficou em segundo lugar, com o tempo de 20s47, 0s3 atrás do vencedor.

No Meeting Internacional de Marselha, na França, Vitória Cristina Rosa, da Orcampi Unimed, ficou em terceiro lugar nos 100m, com 11s32, 0s3 atrás da jamaicana Kerron Stewart. No salto em distância, Eliane Martins, do Pinheiros, terminou em quarto lugar, com a marca 6,67 metros.

Em Leverkusen, na Alemanha, Rosângela Santos ficou em segundo lugar nos 100m, com o tempo de 11s47. Também na Alemanha, no Weitsprung Gala, competição de salto em distância, Jessica Carolina dos Reis, da Orcampi Unimed, terminou na sexta posição, com a marca de 6,00 metros.

Na sexta-feira, Eduardo dos Santos de Deus, da Orcampi Unimed, conquistou a medalha de ouro na prova dos 110 metros com barreiras, no Meeting National Elite d'Hérouville, na França. No mesmo evento, Derick Souza ficou em terceiro lugar nos 100m, com o tempo de 10s28 segundos, 0s4 atrás do vencedor.