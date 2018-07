Brasileiros da elite do surfe lamentam tragédia no mar do Espírito Santo

Vice-líder do mundial de surfe, o brasileiro Filipinho lamentou o estado da praia de Regência, em Linhares, no Espírito Santo. O local sofre com a ação da lama vinda do rompimento da barragem mineradora Samarco, na cidade de Mariana (MG), no dia 5.

"Isso é triste demais , quem já teve a oportunidade de desfrutar desse pico alucinante , na minha opinião está entre as ondas mais tubulares e perfeitas do litoral Brasileiro sabe bem a indignação que nos surfistas e seres humanos estamos sentindo", disse o surfista em desabafo em sua rede social. "Acabaram com toda a riqueza desse lugar".

Os dejetos percorreram 650 km pelo Rio Doce e chegaram ao mar do Espírito Santo no último dia 22. Uma lama barrenta agora predomina a água. A previsão do Ministério do Meio Ambiente, baseada em modelos de dispersão produzidos por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe-UFRJ), é de que a mancha de rejeitos atingiria 9 quilômetros.

Outro surfista da elite do surfe mundial, Adriano de Souza, o Mineirinho, cobrou providências das autoridades. "Algo tem que ser feito urgente", disse o vencedor da etapa de Margaret River, na Austrália, do mundial deste ano.