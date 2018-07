Brasileiros da Indy miram vitória para homenagear Senna Os 17 anos da morte de Ayrton Senna, que serão completados no próximo domingo, não foram esquecidos pelos pilotos da Fórmula Indy, que disputam neste fim de semana a etapa de São Paulo, no circuito de rua do Anhembi. A principal homenagem está sendo feita pelo piloto brasileiro Vitor Meira, que tem inscrições na parte de trás do seu capacete relativas ao tricampeão mundial de Fórmula 1.