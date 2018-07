Brasileiros da MLB são convidados para almoço com Dilma nos EUA

Dilma Rousseff partiu para uma viagem aos Estados Unidos na manhã deste sábado. Após passar o domingo em reunião com empresário brasileiros em Nova York, a presidente irá para Washington jantar com Barack Obama na segunda-feira.

No dia seguinte, Dilma será recebida pelo vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden para um almoço com cerca de 200 convidados. Entre os incluídos na lista do evento estarão os três brasileiros que atuam na Major League Baseball, maior e mais rica liga da modalidade no mundo.

O arremessador André Rienzo, do Miami Marlins, já confirmou presença. Paulo Orlando, jogador de campo externo do Kansas City Royals, ainda depende de uma liberação do seu time, que tem jogo marcado para o mesmo dia em Houston, no Estado do Texas.

O primeiro jogador nascido no Brasil a atuar na MLB, Yan Gomes, no entanto, já é desfalque certo no almoço. Um dos principais nomes do elenco do Cleveland Indians, o receptor não conseguiu autorização para faltar à partida contra o Tampa Bay Rays, na Flórida.

O Palácio do Planalto ainda não divulgou a programação completa da presidente para terça-feira, mas são esperados outros atletas brasileiros que jogam nas ligas americanas.