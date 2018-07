Brasileiros decepcionam e ficam sem medalhas no segundo dia do Masters de judô O judô do Brasil não teve um bom sábado no Masters de Guadalajara, no México. No segundo dos três dias de competição, os judocas brasileiros decepcionaram no tatame e ficaram sem qualquer medalha. O melhor resultado foi o sétimo lugar obtido por Maria Portela na categoria médio. Os outros que lutaram foram Mariana Silva (63kg), Alex Pombo (73kg) e Victor Penalber (81kg).