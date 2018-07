Brasileiros destacam partida equilibrada contra Espanha

O Brasil perdeu para a seleção campeã do mundo, mas deixou uma boa impressão ao final do jogo no ginásio Duhail Sports Hall, em Doha. Segundo os jogadores da seleção brasileira de handebol, a derrota por apenas dois gols para a Espanha (29 a 27) mostrou que a equipe ainda pode sonhar com uma classificação às oitavas de final no Mundial do Catar.

"Jogamos de igual para igual contra a campeã do mundo. Muitos criticaram a gente pela derrota na estreia para o Catar, mas mostramos que temos condição de passar de fase", disse o goleiro Cesar de Almeida, o Bombom, um dos destaques do Brasil na partida.

"Agora teremos três finais. Tem gente que pensa que estamos desclassificados, mas só depende da gente. Os dois jogos mais complicados já passaram. Esse jogo contra a Espanha pode mostrar que podemos ir mais longe", afirmou Bombom.

O Brasil volta a jogar pelo Mundial nesta segunda-feira contra a Bielo-Rússia, que também perdeu seus dois primeiros jogos. Os outros rivais da seleção brasileira pelo grupo A são a Eslovênia e o Chile. Se vencer seus últimos três jogos, o Brasil avança às oitavas de final. Caso ganhe dois, dependerá de outros resultados.