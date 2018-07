Brasileiros disputam mais duas finais hoje O Brasil terá mais duas chances de medalha hoje. Nicholas dos Santos ficou com o segundo melhor tempo dos 50 metros borboleta,22s64. A prova terá a presença de outro atleta do país: Glauber Silva ficou com o oitavo tempo, 22s93. Guilherme Guido disputa mais uma final no estilo costas, agora nos 50 metros. Fez o quinto tempo, 23s53.