Brasileiros disputam repescagem no vôlei de praia Duas duplas do vôlei de praia do Brasil precisarão disputar a repescagem para alcançar a fase eliminatória da chave masculina do Grand Slam de Stavanger, uma das etapas do Circuito Mundial, na Noruega. Somente Ricardo e Álvaro Filho avançaram diretamente às oitavas de final.