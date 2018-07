Brasileiros do salto com vara irão treinar como ucraniano Vitaly Petrov

Depois do trabalho feito com Fabiana Murer nos últimos anos, agora é a vez dos homens. Os dois principais nomes do Brasil no salto com vara masculino, Fábio Gomes da Silva e Thiago Braz, viajam no domingo para Fórmia, na Itália, onde irão treinar por um mês, no centro de treinamento da Associação Internacional das Federações de Atletismo (Iaaf), com o técnico ucraniano Vitaly Petrov.

Petrov foi o treinador dos dois principais nomes da história do salto com vara mundial, a russa Yelena Isinbayeva e o ucraniano Serguei Bubka. Nos últimos anos, ele já vinha prestando consultoria no treinamento de Fabiana Murer, que apresentou um grande desenvolvimento, colocando-se entre as melhores atletas da modalidade. E estende agora o trabalho para a equipe masculina do Brasil.

"Entendemos que poderíamos dividir um pouco o trabalho dos atletas do salto com vara neste momento. Eu vou me concentrar na Fabiana Murer, que começa a temporada outdoor em maio. E o Vitaly vai trabalhar com o Fábio, que se prepara para o Mundial de Daegu, os Jogos Mundiais Militares e o Pan, e com o Thiago Braz, que vai ao Pan-Americano Juvenil", explicou o técnico brasileiro Elson Miranda.

Elson Miranda, inclusive, foi o porta-voz do convite da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para que Petrov faça parte da equipe brasileira na preparação para a Olimpíada de 2016. "Continuamos com a harmonia e o trabalho, dentro do pensamento de que poderemos ter uma parceria maior para os Jogos Olímpicos do Rio", explicou o treinador brasileiro, feliz com a ajuda do ucraniano.

"Estando mais perto do Petrov durante um tempo maior, como será desta vez, posso melhorar em muita coisa", disse Fábio Gomes da Silva, que tem 27 anos e é o atual recordista sul-americano do salto com vara (5,80 metros). "Ficar um mês trabalhando direto com ele vai ser bem positivo, para quem, como eu, quer melhorar a técnica do salto", afirmou Thiago Braz, jovem talento de apenas 17 anos.