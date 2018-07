Brasileiros e norte-americanos esperam rivalidade em torneio de vôlei de praia Brasil e Estados Unidos, duas das principais potências do vôlei de praia, se enfrentam a partir desta quinta-feira no torneio Melhores do Mundo. Ao todo, serão 32 atletas, dos dois naipes, que jogarão nas areias da Praia de Copacabana, na zona sul do Rio. Eles esperam que a competição seja o ponto de partida para uma ótima temporada. As melhores duplas no decorrer de 2015 defenderão seus países nos Jogos Olímpicos de 2016.