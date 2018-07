Brasileiros elogiam mudança de horário na São Silvestre

"O horário é bom porque costumamos correr as provas pela manhã", afirmou Giovani dos Santos, o brasileiro mais bem colocado na corrida, com um quarto lugar. No lado feminino, Tatiele Carvalho também aprovou a mudança. "OS treinamentos são sempre de manhã, então é melhor", disse a sexta colocada, na prova desta segunda-feira.

"Você acorda na adrenalina. Antes, você ficava o dia inteiro tenso antes da prova", comentou a especialista em provas de 5 e 10 km. Fora do pódio, ela comemorou a chegada na frente das demais compatriotas. "Agora é só comemorar, mas não posso comer muito. Em 12 dias, volto a treinar".

Giovani, por sua vez, já sonha com melhores resultados na São Silvestre. "Os quenianos são sempre os favoritos, mas dá para brigar de igual para igual com eles", projetou o brasileiro.