Brasileiros entram na água para tentar tirar o título de Mick Fanning

O Billabong Pipe Masters deve terminar nesta quinta-feira até as 21h (horário de Brasília), pois a previsão indica que os outros dias da janela de disputa, que vai até domingo, serão de poucas ondas e muito ruins para a competição. Assim, a intenção é realizar as oito baterias que faltam (uma da quinta fase, quatro das quartas de final, as duas semifinais e a final) no período da manhã do Havaí, quando o mar ainda estará razoável.

Para Adriano de Souza, o Mineirinho, o dia será de muita luta, característica que ele costuma mostrar em cima da prancha. "Me sinto abençoado pelo dia que tivemos em Pipeline. Estou muito feliz pelas duas baterias que fiz e por estar vivo na briga pelo título. Sempre sonhei em estar em aqui pegando essas ondas gigantes e estou dando meu melhor. Estou muito focado e determinado para dar esse título ao Brasil", disse.

Dos seis candidatos ao título que iniciaram a disputa no Havaí, três já estão fora do páreo: Filipe Toledo, Julian Wilson e Owen Wright. Mas dois brasileiros seguem na competição com chances de tirar o título do favorito Mick Fanning: Mineirinho e Gabriel Medina. Para o atual campeão mundial, só a vitória em Pipeline interessa, isso levando-se em conta que Fanning e Mineirinho parem nas quartas.

Se algum deles avançar para a semifinal, Medina dá adeus ao sonho do bicampeonato. Já Mineirinho precisa acabar a etapa na frente de Fanning para ser campeão, ou seja, se o australiano perder para Slater, o brasileiro precisa chegar à semifinal. Além do título mundial e da etapa, está em jogo também a Tríplice Coroa Havaiana. Nela, Medina e Fanning disputam a honraria.

Quartas de final do Pipe Masters:

Gabriel Medina x CJ Hobgood

Mick Fanning x Kelly Slater

Mason Ho x Adam Melling

Adriano de Souza x Josh Kerr ou Jeremy Flores