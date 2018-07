Brasileiros estão entre os indicados ao Prêmio Laureus, o 'Oscar do Esporte'

KUALA LUMPUR - Os concorrentes da edição de 2014 do Prêmio Laureus, considerado o "Oscar do Esporte", foram oficialmente confirmados nesta quarta-feira. A badalada premiação, que neste ano será realizada em Kuala Lumpur, na Malásia, depois de o Rio perder o direito de abrigá-la por mais uma vez ao não conseguir cumprir obrigações contratuais, está marcada para acontecer no dia 26 de março.

A organização do Laureus anunciou os finalistas de cinco categorias do prêmio que elegerá os maiores nomes do esporte em 2013. Na premiação individual masculina, o jamaicano Usain Bolt, o português Cristiano Ronaldo, o espanhol Rafael Nadal, o norte-americano LeBron James, o britânico Moh Farah e o alemão Sebastian Vettel foram eleitos os finalistas.

Já nesta mesma categoria entre as mulheres, as concorrentes são a russa Yelena Isinbayeva, as norte-americanas Serena Williams e Missy Franklin, a alemã Nadine Angerer, a jamaicana Shelly-Ann Frases-Pryce e a eslovena Tina Mazé.

Entre os indicados acima, Bolt, astro maior do atletismo, e Serena, grande nome do tênis feminino mundial, já faturaram o Prêmio Laureus três vezes cada um. Já Nadal e Isinbayeva conquistaram essa honraria em duas oportunidades, enquanto Tiger Woods levou o prêmio uma vez, em 2010.

NOSSOS ATLETAS

O Brasil, por sua vez, estará presente nas outras duas categorias desta edição do Laureus. Em uma delas, a seleção brasileira de futebol será concorrente ao prêmio de melhor equipe coletiva do mundo em 2013.

Indicado após ter conquistado o título da Copa das Confederações, o time de Felipão terá como rivais nesta disputa o All Blacks, time de rúgbi da Nova Zelândia; o Bayern de Munique, que ganhou tudo que era possível no futebol no ano passado; os irmãos gêmeos norte-americanos Mike e Bob Bryan, maiores duplistas do tênis na atualidade; o Miami Heat, atual bicampeão da NBA; e a Red Bull, que na temporada passada da Fórmula 1 conquistou seu quarto título seguido do Mundial de Construtores da categoria.

Já Ronaldinho Gaúcho foi indicado ao prêmio de melhor retorno do ano pelo importante papel que desempenhou como grande nome da campanha que levou o Atlético-MG na conquista da Copa Libertadores de 2013. Isinbayeva, estrela do salto com vara, também estará nesta disputa após se sagrar campeã mundial em Moscou.

Nadal, por sua vez, é forte candidato a fatura este prêmio depois do incrível retorno que teve ao circuito profissional do tênis após ficar afastado por meses das quadras por causa de lesão. O time de iatismo da Oracle, campeão da America''s Cup, também está nesta disputa, assim como figuram como concorrentes o francês Tony Parker, eleito melhor jogador do Europeu de Basquete de 2013 após se recuperar de séria lesão no olho, e Tiger Woods, que voltou a ser líder do ranking mundial no golfe.

MAYA GABEIRA

A outra categoria que conta com brasileiros concorrentes é a que elegerá o atleta de esportes de ação do ano. Maya Gabeira, que sofreu grave acidente ao surfar uma onda gigante em Nazaré, Portugal, representará o País nesta disputa ao lado do skatista Bob Burnquist, que voltou a brilhar em uma edição do X-Games no ano passado. O britânico Jamie Bestwick (ciclista da categoria BMX), os surfistas Mick Fanning (AUS) e John John Florence (EUA), além de Shaun White, estrela norte-americana do snowboard, são os outros concorrentes desta premiação.

Já na categoria revelação do ano, os concorrentes serão o espanhol Marc Márquez, mais jovem campeão da MotoGP; o alemão Raphael Holzdeppe, medalha de ouro no salto com vara no Mundial de Atletismo; o colombiano Nairo Quintana, ciclista que foi o primeiro calouro a subir ao pódio da Volta da França desde 1996; o time de críquete do Afeganistão, que chegou às finais da Copa do Mundo após aprender a praticar o esporte em campos para refugiados de guerra; além dos golfistas Justin Rose (ING) e Adam Scott (AUS).

Já na categoria que elegerá o melhor paradesportista de 2013 concorrerão a francesa Marie Bochet, do esqui alpino, Marcel Hug (SUI) e Tatyana McFadden (EUA), ambas corredoras em cadeiras de rodas, além das nadadoras Sophie Pascoe (NZL), Sarah Louise Rung (NOR) e Olga Sviderska (UCR).