Brasileiros estreiam na Diamond League em Eugene Dois dos melhores nomes do atletismo brasileiro da atualidade vão estrear na Diamond League, principal circuito internacional da modalidade, neste sábado. Thiago Braz e Augusto Dutra vão participar da etapa de Eugene, nos Estados Unidos, brigando por medalhas no salto com vara, na primeira competição deles em estádio aberto na temporada.