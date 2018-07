Brasileiros faturam apenas um bronze na Copa do Mundo de judô PRAGA - A seleção brasileira de judô, que compete neste final de semana em duas etapas da Copa do Mundo da categoria, decepcionou no primeiro dia de disputas em Varsóvia e em Praga, neste sábado. Dos dez judocas do Brasil que entraram no tatame, só uma conquistou medalha: Taciana Lima, que faturou um bronze na República Checa.