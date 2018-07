Brasileiros faturam dois ouros no Masters de Judô O Brasil encerrou neste domingo a sua participação no Masters de Judô com a conquista de quatro medalhas, sendo duas de ouro, com Mayra Aguiar (até 78kg) e Rafael Silva (mais de 100kg). Tiago Camilo e Hugo Pessanha, ambos na categoria até 90kg, faturaram o bronze na competição, realizada na cidade de Almaty, no Casaquistão.