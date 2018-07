Brasileiros faturam ouro no Grand Prix de Amsterdã O Brasil conquistou neste domingo duas medalhas de ouro no Grand Prix de Amsterdã, etapa do Circuito Mundial de Judô. Tiago Camilo venceu na categoria até 90 kg, enquanto Maria Suelen Altheman foi soberana entre as peso pesados (acima de 78 kg). Assim o País fecha a competição com três pódios, uma vez que havia faturado prata no sábado, com Ketleyn Quadros (até 57 kg).