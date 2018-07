Brasileiros fazem bonito e dominam as ondas no Havaí

SÃO PAULO - Com tubos perfeitos em formações de 6 a 8 pés e um dia ensolarado em Banzai Pipeline, na ilha de Oahu no Havaí, mas quem domou com mais perfeição as ondas foram os brasileiros Gabriel Medina e Miguel Pupo, principalmente nas direitas de Backdoor. O maior placar do Billabong Pro Masters veio após um 9,67 de um tubo que Medina surfou com perfeição, somado ao 9,00 do tubo seguinte, em que o brasileiro emendou um aéreo alley-oop muito alto, que decretou sua vitória sobre o competidor local Bruce Irons.

Medina se mostrou contente por avançar na campeonato e falou sobre seu adversário, "eu consegui três tubos realmente muito bons e ainda fiz aquele aéreo no final, então foi uma boa bateria e fico feliz por isso. Eu fiquei vendo os caras sempre conseguindo grandes ondas no Backdoor, mas acabei encontrando essas esquerdas em Pipeline muito boas para vencer. Foi legal competir contra o Bruce (Irons), que eu sempre assisti surfar e para mim foi como um sonho se tornando realidade".

Miguel Pupo de 19 anos venceu o duelo brasileiro contra Alejo Muniz e como já bateu o americano Brett Simpson, se classificou para a terceira fase e de quebra levou a última vaga nos top-32 que permanece no WCT para a próxima temporada, se juntando aos brasileiros: Adriano de Souza, Gabriel Medina, Filipe Toledo, Alejo Muniz, Jadson André e Raoni Monteiro.

Além de Miguel Pupo, dois brasileiros também vão competir na terceira fase do Billabong Pipe Masters nesta segunda-feira em Banzai Pipeline, logo contra os dois últimos vencedores da Tríplice Coroa Havaiana. Gabriel Medina enfrenta o campeão de 2011 que estreia na quinta bateria, John John Florence, enquanto Adriano de Souza faz sua primeira apresentação no campeonato contra o defensor do título, Sebastian Zietz, que no domingo ganhou a única nota 10 no melhor tubo do primeiro dia em Backdoor.

TÍTULO MUNDIAL

A dispuita final pelo título mundial da temporada 2013 também começa na terceira rodada do Billabong Pipe Masters, se Kelly Slater não avançar, será confirmado o tricampeonato do australiano Mick Fanning. Para conquistar o seu 12.o caneco de melhor do mundo no ASP World Tour, Slater necessita obrigatoriamente da vitória em Pipeline, porém, Fanning garante o primeiro lugar no ranking se passar das quartas de final.

O líder do ranking Mick Fanning faz sua estreia contra o havaiano Kaimana Jaquias logo depois do confronto entre Gabriel Medina e John John Florence, com os quatro se encontrando no mar no sistema de duas baterias disputadas simultaneamente do Pipe Masters. O norte-americano Kelly Slater faz o nono duelo da segunda-feira com o australiano Mitch Crews, uma das novidades no WCT 2014, com os dois dividindo o line-up com Adriano de Souza e Sebastian Zietz da bateria anterior.