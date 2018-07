Brasileiros fazem fila para tirar o título dos médios do UFC de Weidman

SÃO PAULO - Chris Weidman manteve o cinturão dos médios do UFC, mas terá para manter o reinado terá de enfrentar brasileiros. O próximo será Vitor Belfort, confirmado como desafiante em luta que ainda será marcada. Ronaldo Jacaré e Lyoto Machida, que estão bem ranqueados na categoria, também devem ter chance de disputar o cinturão.

Após a vitória sobre Anderson Silva, Weidman disse que pretende descansar um pouco antes de pensar no próximo rival. Mas Belfort viu a luta em Las Vegas e garante que está pronto para o desafio. "Estou esperando a minha vez. Vou levar esse cinturão para o Brasil, porque tenho confiança na minha vitória. É trabalho duro e acho que o combate será marcado em breve."

No UFC 168, realizado no sábado à noite, somente um brasileiro saiu vitorioso: William Patolino, que castigou tanto o rosto de Bobby Voelker que seu cabelo ficou manchado de vermelho com o sangue do adversário. "Ele absorve muito bem as pancadas, minha mão está até doendo", afirmou o lutador, que apesar da superioridade venceu apenas por pontos após três rounds. "Quero dedicar essa vitória à Baixada Fluminense e aos locais que estão sofrendo com enchentes. Eu estava muito preparado para esse combate, ele é um cara experiente, duro."

Os outros três brasileiros que lutaram foram derrotados. Gleison Tibau perdeu para Michael Johnson, Fabrício Morango foi finalizado por Jim Miller e Diego Brandão foi nocauteado por Dustin Poirier.