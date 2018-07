Brasileiros fazem história na Major League Baseball

SÃO PAULO - O dia 30 de julho foi marcante para a história do beisebol brasileiro. Pela primeira vez, dois jogadores do País se enfrentaram em uma partida válida pela MLB (Major League Baseball), a principal competição da modalidade nos Estados Unidos. Na vitória por 7 a 4 do Cleveland Indians sobre o Chicago White Sox, o catcher Yan Gomes levou a melhor sobre o arremessador Andre Rienzo.

Estreante, Andre Rienzo começou muito bem a partida. Nas sete entradas em que participou, o arremessador teve três corridas cedidas e fez 61 strikes em 99 arremessos. Enquanto esteve em campo, o Chicago White Sox vencia por 4 a 3. Já Yan Gomes também teve uma boa atuação, com três corridas impulsionadas, 2/3 no bastão e um walk, ajudando o Cleveland Indians a virar o confronto para 7 a 4.

O Cleveland Indians está em segundo lugar na divisão Central da Liga Americana, com 58 vitórias e 48 derrotas. O Chicago White Sox é o lanterna da mesma divisão, com apenas 40 vitórias e 64 derrotas.