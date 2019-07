Brasileiros ficam em 15º na disputa por equipes mistas dos saltos ornamentais

Os brasileiros Isaac Souza e Tammy Galera terminaram em 15º lugar na disputa por equipes mistas dos saltos ornamentais no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Gwangju, na Coreia do Sul. Os chineses Shan Lin e Jian Yang faturaram a medalha de ouro.

A dupla brasileira, que chegou a figurar na décima posição entre os 16 participantes, conseguiu um somatório de 287,10 pontos, terminando o Mundial à frente apenas da dupla da Tailândia.

Com bastante vantagem para os concorrentes, os chineses faturaram a medalha de ouro com 416,65 pontos. Os russos Sergey Nazin e Yulia Timoshinina asseguraram a prata com 390,05, enquanto os norte-americanos Andrew Capobianco e Katrina Young, com 357,60, completaram o pódio, na terceira colocação.

MAIS MEDALHA - Em outro evento com distribuição de medalha na Coreia do Sul nesta terça, a Rússia faturou o ouro no evento da rotina técnica por equipes do nado artístico. O time composto por Anastasia Arkhipovskaya, Vlada Chigireva, Mayya Doroshko, Maryna Goliadkina, Veronika Kalinina, Polina Komar, Alla Shishkina e Maria Shurochkina somou 96,9426 pontos para faturar a medalha de ouro. A China foi a segunda colocada, com 94,3638, com a Ucrânia na terceira posição, com 93,3313.

Com o fim de mais um dia do Mundial de Esportes Aquáticos, a China permanece soberana no quadro de medalhas, com nove ouros e 12 no total. A Rússia vem atrás, com quatro ouros e sete medalhas, sendo o único outro país que já faturou mais de um título em Gwangju.