Brasileiros ficam em antepenúltimo no 1º dia do bobsled em Sochi

SOCHI - O Brasil superou as suas expectativas, neste sábado, no primeiro dia de competições do bobsled para quatro pessoas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, na Rússia. O quarteto formado por Edson Martins, Edson Bindilatti, Fábio Gonçalves e Odirlei Pessoni terminou o dia de disputas da modalidade, com duas descidas pela pista do Complexo Sanki, em 28.º lugar entre 30 inscritos.

Com o tempo de 56s86 na primeira descida pelo percurso de 1.814 metros e de 56s74 na segunda, os brasileiros ficaram com a marca geral de 1min53s60 e ficaram na frente das equipes da Coreia do Sul e do Canadá, que teve um acidente ao virar o trenó em uma das descidas. Felizes ao final da segunda corrida, ainda homenagearam Laís Souza, que se recupera de uma lesão na coluna cervical, após cruzarem a linha de chegada.

Os brasileiros voltam à pista neste domingo. Serão mais duas descidas para definir os campeões olímpicos, mas apenas as 20 melhores equipes participarão da segunda bateria do dia, a quarta no total. Assim, o quarteto do Brasil só deverá competir mais uma vez. O início da disputa está marcado para 6h30 (de Brasília).

A equipe Rússia 1 fechou o sábado na liderança com o somatório de 1min50s19. A Letônia, que estava em quinto na primeira descida, foi a equipe mais veloz na segunda perna e chegou à metade da disputa em segundo, com 1min50s23. A Alemanha 1 está em terceiro (1min50s35), apenas um centésimo à frente dos Estados Unidos 1.

OUTROS RESULTADOS

Os russos têm muito o que comemorar neste sábado. Com duas medalhas de ouro - no revezamento 4x7,5km no biatlo masculino e no slalon paralelo masculino, com Vic Wild -, os donos da casa chegaram a 11 no total e assumiram a liderança geral do quadro de medalhas após o penúltimo dia de competições.

O dia também foi muito bom a Áustria e para a Holanda, que ganharam duas medalhas de ouro cada. A Noruega faturou um ouro e tem as mesmas 11 da Rússia, mas perde no número de pratas conquistadas - 10 a 5.

Neste domingo, as últimas três medalhas de ouro serão distribuídas. Uma delas irá para Canadá ou Suécia, que disputarão a final do torneio masculino de hóquei no gelo. Na decisão do bronze, a Finlândia surpreendeu os Estados Unidos e golearam por 5 a 0.