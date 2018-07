Brasileiros ficam fora da final do trampolim de 3m sincronizado do Mundial Os brasileiros Ian Matos e Luis Felipe Outerelo foram eliminados na fase classificatória do trampolim de 3 metros sincronizado do Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Kazan, na Rússia. Nesta terça-feira, eles ficaram em 13º lugar, a uma posição da vaga na final.