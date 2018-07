Brasileiros ficam fora da final na Copa do Mundo de Pentatlo

O melhor foi Danilo Fagundes, que ficou na 51.ª colocação geral. Felipe Nascimento, outro atleta que faz parte da seleção brasileira e regularmente participa de etapas de Copa dO Mundo, ficou em 69.º lugar. No ranking mundial, ele é o melhor brasileiro, em 87.º, enquanto Danilo é o 135.º.

É uma situação diferente da vivida pelo Brasil no pentatlo moderno feminino, que tem Yane Marques em quinto lugar no ranking mundial. Nesta sexta-feira, ela iniciou a disputa da final feminina em Deodoro com o nono lugar na esgrima. A competição segue no sábado com natação, hipismo e a prova combinada de tiro e corrida.

A Copa do Mundo de Pentatlo Moderno, realizada anualmente em Deodoro, vale como evento-teste da modalidade e marca a reabertura da piscina do complexo, reformada para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. Também a Arena da Juventude e o Complexo de Hipismo estão sendo testados.