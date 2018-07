Brasileiros já compraram 30 mil bilhetes para Olimpíada

O número é um recorde. Para os Jogos de Sydney, por exemplo, foram vendidos 8 mil bilhetes. Quatro anos depois, este número subiu a 12 mil. Em Pequim, em 2008, foram 18 mil entradas vendidas para brasileiros através da agência oficial.

O esporte com mais procura é aquele no qual o Brasil tem melhor expectativa de medalhas: o vôlei. No total, já são 12.475 ingressos vendidos para a modalidade, sendo 7.750 para a quadra e 4.725 para a praia. Em seguida aparecem basquete (2.468), atletismo (2.327), futebol (1.952), judô (1.285), handebol (872), natação (837), ginástica artística (812), boxe (667) e tênis (611).

"O bom momento do esporte olímpico brasileiro, a situação econômica favorável e o fato de os próximos Jogos serem no Rio de Janeiro, em 2016, entusiasmaram os torcedores. Além do fato de Londres ser um destino atraente", Antônio Carlos Valente, sócio da Tamoyo.